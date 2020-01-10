CNN: ABD'ye Süleymani hakkında bilgi sızdıran 3 Iraklı havalimanı çalışanı gözaltına alındı

CNN televizyonu dün Bağdat Havalimanı’nda Kasım Süleymani’nin hareketlerini ABD’ye sızdırdığından şüphelenilen 3 Iraklının gözaltına alındığını iddia etti.

CNN’in iddiasına göre ABD’ye İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yeriyle ilgili bilgi sızdırdığından şüphelenilen 3 Iraklı dün akşam saatlerinde Bağdat Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin de havalimanında çalıştığı belirtildi.

Irak, ABD’nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı’nda Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürdüğü hava saldırısına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Süleymani’nin Irak’taki hareketlerine ilişkin ABD’lilere bilgi veren bir casus ağı üzerinde durulduğu belirtildi. Soruşturma Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Genel Kurulu Başkanı Falih Feyyaz’ın başkanlığında yürütülüyor.

CNN’in ismini vermediği, soruşturmaya yakın kaynaklarına göre Süleymani’nin Bağdat’a Suriye’nin başkenti Şam’dan geldiği belirtiliyor ve benzer bir soruşturma da Şam Uluslararası Havalimanı’nda Iraklı ve Suriyeli yetkililer tarafından yürütülüyor.

