Çinli hekim: Koronavirüs için toplumsal bağışıklığa bel bağlanmamalı

Çinli ünlü solunum uzmanı Zong, toplumsal bağışıklığın yeni koronavirüs salgınını bitirmek için yeterli olmayacağını belirtti.

Çin'de KOVİD-19 ve SARS salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen ünlü solunum uzmanı Zong Nanşan, bugün KOVİD-19 hastalığına ilişkin bir basın toplantısı yaptı.

Xinhua'da yer alan habere göre Zong, toplumsal bağışıklığın yeni koronavirüs salgınıyla mücadelede yeterli olmayacağını söyledi.

Zong, "İnsanların enfeksiyon kapmasının ardından koronavirüse ömür boyu bağışıklık kazandıklarına dair bir kanıt yok" diye konuştu.

Zong, bulaşıcı hastalıkları kaynağından ve kaynak yönünden kontrol etmenin "en eski ve en etkili" yöntem olduğunu sözlerine ekledi.