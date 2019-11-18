Çinli diplomat: ABD ve İngiltere içişlerimize karışmamalı

Çin’in İngiltere elçisi, Washington’a ve Londra’ya açıkça atıfta bulunarak Çin’in Hong Kong politikasına ‘bazı Batılı ülkeler’in müdahalesine karşı çıkacağını söyledi.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Hiaoming, bugün İngiltere’nin başkentinde düzenlenen basın toplantısında Çin hükümetinin Hong Kong’a müdahalesinde kararlı olduğunu söylerken “Bazı Batılı ülkeler suçluları kamuoyunda destekledi, ABD Temsilciler Meclisi, Çin’in iç meseleleri olan Hong Kong işlerine açıkça müdahale etmek için sözde Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasasını kabul etti” dedi.

Hong Kong, Haziran ayından bu yana İngiltere sömürgesini geri isteyen grupların protestolarına sahne oluyor. Eylemler, tartışmalı bir iade yasası üzerine başlamıştı.

İade yasasının tasarısı iptal edildi, ancak protestolar devam etti ve gittikçe daha şiddetlendi.

Hükümet karşıtı aşırı sağ eylemciler anakara Çin'den tamamen ayrılıp İngiltere sömürgesi statüsüne geri dönmeyi talep ediyor.

Günün erken saatlerinde polis, kentteki politeknik üniversitesini işgal eden protestoculara müdahalede bulunmuş, protestocular polise molotof kokteylleri ile ok ve yaylar kullanarak karşılık vermişti.

Çinli diplomat, “İngiliz hükümeti ve Dış İşler Komitesi, Avam Kamarası Komitesi, Hong Kong hakkında sorumsuz açıklamalar yapan Çin ile ilgili raporlar yayımladı. Daha da kötüsü, bazı İngiliz siyasetçileri Hong Kong’un ayrılması için baş propagandacılara para vermeyi dahi teklif etti” dedi.

Pekin, ABD ve İngiltere’yi Hong Kong’daki eski sömürge gücü olarak, protestoların ana provokatörleri olarak nitelendiriyor.

Hong Kong, 1997’de Çin’e geri dönmüştü.