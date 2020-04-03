Çin'den Trump'ın Kovid-19 ithamına cevap: Utanmaz, sorumluluktan kaçıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı’nın Çin’in Kovid-19 verileri konusunda ithamlarına yönelik ‘bazı insanların sorumluluktan kaçmak istediğini anlayabiliyoruz’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi tarafından Çin’in Kovid-19 vakalarına dair bilgileri gizlediği ve Çin hükümetinin olaya "hafif tarafından" baktığı söylemlerine yönelik Çin’den gelen yanıtta ABD yönetiminin "utanmaz iddialarda” bulunduğu söylendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying dün gerçekleşen basın toplantısında, “ABD'deki durumun ciddiyetini sempatiyle karşılıyoruz ve ABD'deki bazı insanların sorumluluktan kaçmak istediğini anlayabiliyoruz, ancak anlamsız argümanlar üzerinden tartışmaya girmek istemiyoruz” dedi.

Hua, “Çin hükümeti tarafından alınan önlemler belirleyici, zamanında ve güçlü oldu. Çin halkının yaşamını ve refahını korumak için imkanlarımızı en iyi şekilde kullandık… Çin açık, şeffaf ve hesap verebilir olmak için elinden geleni yaptı” dedi.

Bazı ABD'li yetkililerini “suçu başkasına atmaya” teşebbüs etmekle suçlayan sözcü, bunu yapmanın sadece daha fazla zaman kaybetmeye ve daha fazla can kaybına neden olacağını söyledi.



Ayrıca ABD'nin, Çin'in Şubat ayı başında Çin'e yaptığı uçuşları sona erdirmesinden bu yana iki ay içinde virüsün yayılmasını engellemek için çok az şey yaptığını söyleyen Hua, “uluslararası halk sağlığı güvenliği ile ilgili olarak, en nitelikli karar merci Dünya Sağlık Örgütü’dür, yalanlarla dolu birkaç politikacı değil, bulaşıcı hastalıklar ve tıbbi kontrol ile ilgili uzmanlardır” dedi.



TRUMP ÇİN’İ SUÇLAMAYA DEVAM EDİYOR

Çin'in pandemiye “ufaktan hafif taraftan baktığını” söyleyen Trump, ABD'nin Çin ile ilişkisinin “çok iyi” olduğunu ve her iki tarafın da bu yılın başlarında milyarlarca dolarlık bir ticaret anlaşmasını sürdürmek istediğini kaydetti. Ancak Trump Çin’in paylaştığı sayıların doğru olup olmadığı konusunda emin olmadığını söyleyerek “Ben Çin'den bir muhasebeci değilim” diye konuştu.

Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, aynı brifing sırasında “Çin'den gelen sayıları onaylama pozisyonu olmadığını” söyledi. “Rakamların çok düşük olup olmadığı konusunda pek çok kamuoyu görüşü var” diyen O’Brien, “Bu rakamlardan hiçbirini onaylamanın bir yolu” olmadığını ileri sürdü.

