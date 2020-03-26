Çin'den sınırlarını kapatma kararı

Çin koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ülkeye yabancıların girişini geçici süreyle yasaklama kararı aldı.

Çin yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için yabancıların ülkeye girişini yasaklıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, 28 Mart Cumartesi gününden itibaren Çin vizesi ve oturma izni olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmeyeceğini doğruladı.

Ülkede son iki gündür yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakası görülmezken, Çin tüm uçuşları da azalttı.

Çin Sivil Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada Çin havayollarının herhangi bir ülkeye yalnızca bir sefer yapacağı ve uçuşların haftada bire düşürüleceği bildirildi.

Çin'de 2019 yılının sonunda başlayan salgında şimdiye dek 3 bin 300'e yakın kişi yaşamını yitirdi.