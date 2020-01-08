Çin'den 'Ortadoğu'da itidal' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bölgede istikrarın korunması adına, her iki taraf diyalog gibi barışçıl yöntemlerle çözüm sağlamalı' dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Geng Şuang, bugün yaptığı basın toplantısında, Pekin'in bölgede istikrarın ve barışın korunması adına diyalog gibi barışçıl yöntemlerle tarafların masaya oturması çağrısı yaptığını kaydetti.

Geng, "Ortadoğu'daki durum karmaşık ve hassas. Durumun daha da kötüye gitmesi hiçbir ülkenin çıkarın değil" dedi.

Geng, "Çin'in durumu yakından takip etmeye devam edeceğini ve gerilimi düşmesi adına sorumlu bir tutum almaya devam edeceğini" sözlerine ekledi.