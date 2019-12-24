Çin’den gümrük vergilerinde indirim

Çin, ithal ürünlere gümrük indirimi getirmeye hazırlanıyor. Yılbaşında yürürlüğe girecek indirimler tüketim malları, ileri teknoloji ürünleri, ilaç ve dondurulmuş domuz etini kapsıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, ithal ürünlerine gümrük vergilerinde 1 Ocak 2020'den itibaren büyük indirim yapma kararı aldı.

İndirimler, tüketim malları, ileri teknoloji ürünleri, bilgisayar çipleri, astım ve diyabet ilaçları ile dondurulmuş domuz eti gibi 850 kalem ithal üründe geçerli olacak. Bloomberg ajansının hesaplamalarına göre gümrük indirimleri 389 milyar dolar hacmindeki ithalat ürünlerini kapsayacak.

Çin Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada "Gümrük vergisi düzenlemesinin ithalat maliyetlerini azaltmaya ve Çin pazarının dışarı açılmasını daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı olacağı" belirtildi.

Başkan Donald Trump'ın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile aralık ayı ortasında varılan kısmi anlaşma çerçevesinde Pekin yönetiminin ABD'den ithalatını iki yıl içinde 200 milyar dolar artırma taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı. Lighthizer, bu miktarın en az 40 milyar dolarlık bölümünün Başkan Trump'ın seçmen kitlesinde önemli yere sahip olan ABD’li çiftçilere yarayacağını bildirmişti.