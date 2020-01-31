Çin’den ABD’nin seyahat uyarısına tepki: Tamamen kötücül

Çin ABD’nin ülkeye yönelik seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkarmasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Sözcüsü kararın ‘tamamen kötücül’ olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, ABD’nin ülkeye yönelik seyahat uyarısına tepki gösterdi, ABD'nin bu kararının “tamamen kötücül” olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada “Dünya Sağlık Örgütü, ülkeleri seyahat kısıtlamaları getirmekten kaçınmaya çağırdı ama bunun hemen ardından ABD tam tersini yaptı. Bu tamamen kötücül” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün erken saatlerde Çin'e ilişkin seyahat tavsiyesini en yüksek seviye olan 4. dereceye çıkarmıştı. ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada “Çin geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e gitmeyin. Turistler, uygulanabilecek ani seyahat kısıtlamalarına hazırlıklı olmalıdır. Hava yolu şirketleri Çin'e giden ve Çin'den gelen seferleri azalttı veya askıya aldı” denilmişti.

