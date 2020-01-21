Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insandan insana bulaşıyor

Çin'in Wohan kentinde ortaya çıkan ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsün insandan insana bulaşabildiği açıklandı.

BBC'de yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu.

Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 200'den fazla kişinin salgına yakalandığı söyleniyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2.000'e yakın olabileceği uyarısını yapıyor.

Virüsün Çin dışında da rastlanmış olduğu belirtildi. Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wohan'ı ziyaret ettikleri kaydedildi.

Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wohan kentinde ortaya çıkmıştı.

Bir tür zatürreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne neden oldu.