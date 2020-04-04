Çin'de koronavirüsten ölenler saygı duruşuyla anıldı

Çin'de yeni koronavirüs salgınında ölenler için bugün üç dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Çin'de yeni koronavirüs salgınından yaşamını yitirenleri anmak için bugün ülke genelindeki tüm bayraklar yarıya indirilirken, ülkedeki tüm eğlence faaliyetleri yasaklandı.

Aynı zamanda geleneksel Qingming Festivali'ne denk gelen yas gününde, üç dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu.

Çin devlet televizyonunun aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer siyasi liderler, Pekin'de saygı duruşuna Çin bayrağı önünde ellerinde beyaz çiçeklerle katıldı.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde de, saygı duruşu anında tüm trafik dururken, trafik lambalarının ışıkları kırmızı yandı.

Çin'de salgın nedeniyle 3 bin 300'den fazla insan yaşamını yitirirken, ölümlerin yüzde 75'ten fazlası salgının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşandı.