Çin'de hantavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti, Türkiye'de çanta virüse dönüştü!

Çin'de bir adam hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Basında söylenenlerin tersine insandan insana bulaşmayan hantavirüsün büyük bir salgın oluşturma tehlikesi yok.

Üç ayı aşkın süre önce yeni koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de bir kişi hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Erkek hastanın Yünnan bölgesinde otobüste bir yolculuk sırasında öldüğü kaydedildi. Otobüste 32 kişinin daha olduğu kaydedildi.

İnsanlara kemirgenlerden bulaşabilen hantavirüs, insandan insana bulaşmıyor.

Hantavirüsün semptomları şöyle:

-38,3 dereceden fazla ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı

-Bulantı ve kusma, karın ağrısı

-Kaşıntı ve kızarıklık

-Nefes darlığı ve beraberinde kuru öksürük

İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

Bazı haber sitelerinin sunduğunun aksine, benzer semptomlar göstermesine karşın koronavirüs gibi insandan insan bulaşmayan hantavirüsün büyük bir salgın oluşturma tehlikesi yok.