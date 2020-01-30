Çin'de futbol ligi müsabakaları ertelendi

Çin Futbol Federasyonu, Vuhan kentinde başlayan Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki futbol liglerinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Çin'de Yeni Koronavirüs salgınının ardından ülkenin futbol federasyonundan erteleme açıklaması geldi.

Çin Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle ülkedeki tüm yerel lig müsabakalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Çin Futbol Federasyonu, yeni koronavirüs salgınının yol açtığı zatürreenin engellenmesi ve kontrol edilmesi çalışmalarına ortak olmak ve taraftarların, basının, oyuncuların, antrenörlerin, hakemlerin, kulüplerin ve stadyum görevlilerinin sağlığını korumak amacıyla, bugünden itibaren tüm düzeydeki yerel liglerin süresiz ertelenmesine karar vermiştir" denildi.

Xinhua'da yer alan haberde ise, Uluslararası Asya turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi'nde de Çin kulüplerinin yer aldığı grup maçlarının tarihinin salgın nedeniyle yeniden düzenlendiği belirtildi.