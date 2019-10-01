Çin'de 70'inci yıl dönümü kutlamaları: Geçit törenine 15 bin asker katıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü vesilesiyle başkent Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine 15 bin asker katılırken, törende Çin’in nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41 ile çeşitli füze sistemleri sergilendi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü, Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı.

Kentin Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen törene 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katılırken, törende Çin’in nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41 ile çeşitli füze sistemlerinin sergilendi.

Törende konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Çin ordusu, ülkenin egemenlik, güvenlik, kalkınma çıkarlarının ve dünya barışının korunmasının kararlı güvencesidir. Hiç kimse Çin’in statüsünü sarsamaz. Çin halkı ve ulusunun ileri yürüyüşünü kimse durduramaz” diye konuştu.

Hong Kong'da yapılan ABD yanlısı gösterilere de değinen Cinping, "Çin, Hong Kong’da kalıcı refah ve istikrarı sağlamak ve Tayvan ile ilişkileri geliştirmek, anavatanla tam bir birleşmeyi sağlamak zorundadır” dedi.