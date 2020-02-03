Çin'de 10 günde inşa edilen hastane açıldı

Çin’de koronavirüs salgının giderek yayılması üzerine inşasına başlanan ve 10 günde tamamlanan yeni hastane ilk hastalarını kabul etmeye başladı.

Salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde rekor sürede inşa edilebilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi açıldı.

Devlet medyasının aktardığına göre ilk hastalar tesise giriş yaptı. Ancak hastaların kimliklerine ya da sağlık durumlarına dair detay verilmedi.

Virüse karşı yüksek güvenlik önlemleri alan 7 bin kişilik bir inşaat ekibi tarafından tamamlanan hastanede 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor. Odalarla koridoru birbirine bağlayan çift taraflı kabinler, sağlık ekiplerinin odaya girmeden ilaç, maske gibi malzemeleri iletmesini sağlayacak.

Hastane ayrıca özel bir havalandırma sistemine ve dışarıdan uzmanlarla iletişim kurmaya yarayacak bir video sistemine sahip.