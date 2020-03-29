Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Salgını durdurmada başarılı olduk

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, ülke içindeki yeni koronavirüs salgınının durdurulduğunu, ülkede ithal vakaların tespit edildiğini söyledi.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, basın toplantısı düzenleyen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, sağlık ekiplerinin Çin’in içindeki koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmada başarılı olduklarını söyledi.

Mi Feng, "28 Mart itibarıyla teyit edilen enfeksiyon vakalarının sayısı 3 binin altında" dedi. Öte yandan ithal vaka sayısı artmaya devam ettiğinden Çin'de virüsle yeni bir mücadele başlama olasılığının da bulunduğunu kaydeden Mi Feng, dün Çin’e 42 ülkeden gelen 693 ithal vaka hakkında bilgi alındığını belirtti.

Çin’de salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 182 kişi. 75 bin 576 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.