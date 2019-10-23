Çin: Türkiye-Rusya mutabakatının Suriye'de çözüme katkı sağlayacağını umuyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunacağını umduklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, haftalık basın toplantısında Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chunying, "Söz konusu anlaşmanın Suriye’deki krizin çözümüne olumlu katkıda bulunmasını umuyor, tüm ilgili tarafların çabalar harcayıp bu Ortadoğu ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini temenni ediyoruz" dedi.

Suriye sorununun çözümü için uygun ortamın yaratılması gerektiğini belirten Chunying, "Terörizme karşı kararlı darbe vurmak adına taraflar birleşmeli" açıklamasında bulundu.