Çin, Rusya ve İran'dan ortak tatbikat

Çin, Rusya ve İran, Uman Denizi ve Hint Okyanusu’nda bugünden itibaren ortak tatbikatlar düzenleyecek.

Bugünden itibaren Çin, İran ve Rusya, Hint Okyanusu ve Umman Denizi’nde 4 gün boyunca ortak deniz tatbikatları yapacaklar.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Vu Kian, Çin'in güdümlü füze taşıyan destroyeri Şining'i pazartesi gününe kadar devam edecek olan "Deniz Emniyet Kemeri" adlı tatbikatlara göndereceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü tatbikatların, uluslararası hukuka ve uygulamalarla uyumlu, normal askeri işbirliğinin bir parçası olduğunu söyledi.

İran haber ajansı Fars, tatbikat haberini "Rusya ve Çin, Moskova ve Pekin'in bu manevralara verdiği büyük önemi yansıtan 'Deniz Emniyet Kemeri' adlı askeri tatbikatlara katılmak için Umman Denizi'ne en son nesil savaş gemilerini gönderdi." ifadesiyle servis etti.

İran makamları Hürmüz Boğazı'ndaki İngiliz yük gemisi Stena Impero'ya el koyduktan sonra ABD İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurmaya çalıştı. Ancak bu koalisyona katılım sınırlı oldu. ABD'nin yönettiği bir koalisyon Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde düzenli bir güvenlik gücü barındırıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonda sadece İngiltere, Bahreyn, BAE ve Suudi Arabistan bulunuyor. İngiltere koalisyona az sayıda muhrip göndererek destek oldu.

ABD’nin itirazlarına rağmen İran’la ilişkilerini sürdüren Japonya’ysa bölgede koalisyon güçlerinden bağımsız bir gemi gönderme kararı aldı.