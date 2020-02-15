Çin: ABD Ortadoğu'da yalnızca kendi çıkarlarını düşünüyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin Ortadoğu'ya istikrar ve güvenlikten ziyade zarar ve yıkım getirdiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Reuters haber ajansına verdiği röportajda ABD'nin Ortadoğu'daki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın dış haberler editörü Alessandra Galloni'nin sorularını yanıtlayan Vang, ABD'nin Ortadoğu'daki varlığı ve Çin'in bölgede sorumluluk alıp almayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Korkarım ki Ortadoğu'daki birçok ülke ABD'nin Çin'e ve bölgedeki ülkelere güvenlik garantisi sağladığı fikrine katılmıyor.

Şöyle düşünün: Geçmiş on yıllarda ABD Ortadoğu'da kaç savaş başlattı? Bölgedeki insanlara ne kadar zarar ve yıkım getirdi? ABD Ortadoğu'da barışı sağlıyor mu? ABD'nin yaptığı Ortadoğu'da istikrar ve kalkınma getirmek değil, aksine sonu olmayan kargaşa ve kalıcı yoksulluk getirmek. Buna ek olarak, ABD kendi çıkarlarına göre hareket ederek, Ortadoğu'daki hiçbir ülkeye fayda sağlamıyor."