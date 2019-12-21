Çin: ABD içişlerimize karışarak çıkarlarımıza zarar veriyor

ABD Başkanı Donald Trump ile cuma günü telefonda görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'yi Çin'in içişlerine karışmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülkenin ticaret görüşmelerinde ön anlaşma sağlamasının ardından dün telefonda görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi'yle büyük ticaret anlaşması konusunda çok iyi bir görüşme yaptık. Çin şimdiden büyük çaplı tarım ürünü ve fazlasını satın almaya başladı. Resmi imzalar konusunda hazırlıklar tamamlandı. Aynı zamanda Çin ve Hong Kong'la beraber çalışma yürüttüğümüz Kuzey Kore (KDHC) hakkında konuştuk (ilerleme!)" dedi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua ise, Şi'nin Trump'a Çin'in ABD'nin Tayvan, Hong Kong, Sincan ve Tibet konusundaki olumsuz söz ve eylemlerinden endişe duyduğunu söylediğini belirtti.

Xinhua'da yer alan haberde, "Bu eylemlerle Çin'in içişlerine müdahale edilerek Çin'in çıkarlarını zarar verildi ve karşılıklı güven ve ortaklığın zedelenmesine neden oldu" denildi.

Haberde, Şi'nin, Trump'ın toplantı ve telefon görüşmelerinde sağlanan "önemli uzlaşmaları" hayata geçireceğini, Çin'in endişelerine dikkat ve önem vereceğini ve karşılıklı ilişkilere ve önemli gündeme müdahaleleri engelleyeceğini umduğu kaydedildi.