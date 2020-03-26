Çin 89 ülkeye koronavirüs nedeniyle yardım sağladığını açıkladı

Çin, 89 ülke ile dört uluslararası kuruluşa koronavirüs salgını sonrası destek sağladığını açıkladı. Çin tarafından Avrupa Birliği, Afrika Birliği ile ASEAN'a da destek verildiği, Dünya Sağlık Örgütü'ne ise 20 milyon dolar bağışladığı duyuruldu.

Çin Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı Başkan Yardımcısı Deng Boqing, Devlet Konseyi tarafından düzenlenen basın toplantısında, birçok ülkeye koronavirüs salgını dolayısıyla yardım sağladıklarını açıkladı.

Deng, Çin'in Asya'dan 28, Avrupa'dan 16, Afrika'dan 26, Amerika'dan 9 ve Güney Pasifik'ten 10 olmak üzere 89 ülkeye ve Avrupa Birliği, Afrika Birliği ile ASEAN dahil dört uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme ve tıbbi teknoloji yardımları sağladığına dikkat çekti.

CRI Türk'te yer alan habere göre, Deng, Çin'in ayrıca Dünya Sağlık Örgütüne 20 milyon dolar bağışladığını söyledi.

Bu yardımın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana yabancı ülkelere yapılan en büyük çaplı insani yardım faaliyeti olduğunu anımsatan Deng, birçok ülke ve uluslararası örgüt liderinin yardımları için Çin'e teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Deng, şu an salgının küresel boyutta yayılmaya devam ettiğine, Çin'in de yurt dışından vakalar gelmesini önlemek ve yurt içinde salgının tekrar canlanmasını engellemek için çabaladığına işaret etti.