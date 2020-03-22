Çin 4 ülkeye mesaj gönderdi: Dayanışma içindeyiz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Fransa, Almanya, Sırbistan ve İspanya liderlerine mesaj gönderdi ve kamu sağlık krizine karşı en güç silahın dayanışma ve iş birliği olduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mesajda, Fransa hükümeti ve bu ülkedeki çeşitli çevrelerin Çin'in salgınla mücadelesine sağladığı destekler için teşekkür etti ve Çin hükümeti ile halkının aynı şekilde Fransa'nın salgını önleme çabalarını kararlılıkla destekleyeceğini açıkladı. Şi, Çin'in Fransa'yla iş birliğini güçlendirip, insanlığın ortak sağlık topluluğunu tesis etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Şi, Almanya Başbakanı Angel Merkel'e mesajında Almanya hükümeti ve toplumunun Çin'e sağladığı destekler için teşekkür etti ve Almanya'nın ihtiyacını ellerinden geleni yapıp karşılamaya hazır olduğunu dile getirdi. Şi, Çin'in Almanya'yla salgını önleme ve kontrolü, hastaların tedavisi ve aşının geliştirilmesi gibi alanlardaki iş birliğinin artıracağına işaret etti.

Şi Cinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'e gönderdiği mesajda, Çin ve Sırbistan'ın kapsamlı stratejik ortak olduklarını ve salgınla mücadeleye destek sağlamak amacıyla, Çin'in Sırbistan'a tıbbi malzemelerin yanı sıra sağlık uzmanları göndereceğini açıkladı.

Şi Cinping, İspanya Kralı 6. Felipe'ye gönderdiği mesajda, Çin'in salgınla mücadele deneyimini paylaşmaya ve elinden gelen yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Şi, iki ülkenin uluslararası toplumla birlikte çaba harcaması halinde salgının üstesinden gelineceğine inandığını belirtti.