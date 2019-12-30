Cihatçılara ait uyuşturucu ve silahlar bulundu

Suriye Ordusu, şeriatçı çetelere ait ABD ve İsrail yapımı silahların yanı sıra yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Suriye Ordusu'na bağlı birimler, bugün ülkenin güneyinde cihatçıların bıraktıkları ABD ve İsrail menşeli silahlar ve cephane ile uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

SANA'nın haberine göre büyük miktarlarda orta ve ağır silah ve cephane güney bölgesinde yeraltında saklanan depolarda bulundu.

Ele geçirilen silahlar arasında sayısı yaklaşık 300 bine yakın, otomatik silah ve keskin nişancı cephanesi olan 14,5 ve 12,7 mm’lik cephane, 12,7 ve 23 mm’lik otomatik silah mermisi, mini duşka, duşka, tank mermileri, 60, 80 ve 12 mm’lik havanların yanı sıra çok sayıda patlayıcı madde de bulundu.

SANA, ele geçirilen silahlar arasında ayrıca ısı ve anti zırh füzelerin yanı sıra “FAGUT” füzeleri, iletişim cihazları, gece görüş dürbünlerinin bulunduğuna dikkat çekerek, ele geçirilenler arasında en çok dikkat çekenin yaklaşık 100 kg uyuşturucu maddenin bulunması olduğunu aktardı.