'Cihatçılar İdlib'de kimyasal saldırı girişiminde bulundu' iddiası

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Heyet Tahrir el-Şam üyesi cihatçıların İdlib'in Serakib kasabasında kimyasal silah kullanma girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, "3 Mart'ta İdlib gerilimi azaltma bölgesinin doğusunda Suriye ordusunun Heyet Tahrir el-Şam örgütündeki teröristlere karşı gerçekleştirdiği cevabi eylemler sırasında başarısızlıkla sonuçlanan kimyasal silahlı provokasyona ilişkin çürütülemeyecek kanıtlar ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

Sputnik'teki habere göre, sayıları 15'i bulan bir grup cihatçının 2 Mart akşamı zehirleyici kimyasal maddelerle doldurulmuş haznelere sahip yüksek patlayıcı etkili mühimmatları patlatma girişiminde bulunduğu belirtilirken, "Teröristler, zehirleyici kimyasal madde kullanımı konusunda deneyimleri ve becerileri bulunmaması nedeniyle bir hazneden kimyasal madde sızmasına yol açtı. Bunun sonucunda güçlü kimyasal zehirlenmeye maruz kalan teröristler, mühimmatları patlatmayı ve provokasyon gerçekleştirmeyi başaramadı" denildi.