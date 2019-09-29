'Chirac, Saddam Hüseyin'den 6 milyon dolar rüşvet aldı' iddiası

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Saddam Hüseyin'den 6 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

86 yaşında ölen Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 6 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

İngiltere'nin eski istihbarat başkanı Richard Dearlove, eski cumhurbaşkanının Irak savaşına karşı olduğunu, bunun sebebinin Saddam Hüseyin'den 6,15 milyon dolar rüşvet alması olduğunu ileri sürdü.

"Son ölüm ilanları Chirac'ın Irak konusunda haklı olduğunu ve geri kalanımızın yanlış yaptığını söylüyor" diyen Dearlove, Saddam Hüseyin'in Fransız lidere 1995 ile 2002 yıllarındaki seçimlerde kullanması için 6 milyon dolar verdiğini söyledi.

Daha önce de Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyası için Muammer Kaddafi'den 8 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü.