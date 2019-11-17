Chicago’da öğretmenlerin grevi kazanımla sonuçlandı

ABD Chicago’da grev sonucunda imzalanan sözleşmeye göre öğretmenler için yüzde 16'lık bir maaş artışı gerçekleşirken eyalet her okula hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanlarını 2023 yılına kadar yerleştirme taahhüdü verdi.

ABD’de Chicago eyaletinde 17 Ekim’den beri grevde olan öğretmenler kazanım elde etti. Yüzde 16'lık bir maaş artışı elde eden öğretmenler yarın okullara geri dönüyor.

Grev sonucunda imzalanan sözleşme beş yıllık sözleşme boyunca öğretmenler için yüzde 16'lık bir ücret artışı, sınıf öğretmenlerinin bazı okullarda 30 ila 40 öğrenciyi aştığını belirttikleri sınıflar için 35 milyon dolar ödenek ve 2023 yılına kadar her okula hemşireleri ve sosyal çalışanları yerleştirme taahhüdünü içermekte.

Chicago Öğretmenler Sendikası (CTU) başkanı Jesse Sharkey, “Bu sözleşme, şehrimiz ve okul toplumlarımız ve hizmet ettiğimiz çocuklar için gerçek adalet ve eğitim hedefimiz için güçlü bir ilerlemedir” dedi.

CTU’nun 25.000 üyesi bulunuyor.

14 gün boyunca, öğretmenler şehir genelinde yürüyüşler ve mitingler düzenledi; ABD'nin en büyük üçüncü devlet okul bölgesi, okul binalarını açık tuttu, ancak iki hafta dersleri iptal etti. Sendika liderleri greve son verilen beş okul gününü telafi etmeyi kabul etti.

CTU Başkan Yardımcısı Stacy Davis Gates, “Bizim mücadelemiz Chicago’daki öncelik verilen değerleri kaydırmayı amaçlıyor. İşçi sınıfı hayatı boyunca kapısından dahi giremeyeceği gökdelenler için vergi ödüyor ancak gerçek ihtiyaç çocuklarının okullarda hemşireye ulaşabilmeleri” dedi.

Sendikanın seçilmiş delegelerinin yarısından fazlası sözleşmeyi geçici olarak onayladıktan sonra, CTU grevi askıya alınmıştı.

Sözleşmenin şimdi 20 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan Chicago Eğitim Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.