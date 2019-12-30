Che’nin silah arkadaşı Harry Villegas yaşamını yitirdi

Küba devriminin kahramanlarından Harry Villegas yaşamını yitirdi. Che'nin silah arkadaşı Villegas, Bolivya'daki gerilla birliğine saldırıda sağ kurtulan 3 Kübalıdan biriydi.

Kübalı devrimci Harry "Pombo" Villegas dün 79 yaşında başkent Havana'da yaşamını yitirdi.

Villegas, Ernesto Che Guevara'nın önderliğindeki gerilla müfrezesinin hayatta kalan üç Kübalı üyesinden biriydi.

Villegas, 1940 yılında Sierra Maestra'nın eteklerinde, Bayamo ve Manzanillo arasındaki Yara kasabasında doğdu. Kardeşi Teogenes, Küba Halkının Partisi'nin genç bir yerel lideri, Fulgencio Batista'nın diktatörlüğüne karşı aktif bir mücadeleci ve 1953'te Moncada Askeri Kışlası’na saldırıyı yöneten Fidel Castro'nun takipçisiydi.

1958'in başında Villegas diğer gençlerle birlikte 26 Temmuz Hareketi'ne katılmak için Sierra Maestra'ya gitmeye karar verdi ve o sırada La Plata'da bulunan Ernesto Che Guevara tarafından kabul edildi.

Pombo (sağda) Che ve eşi Aleida Marcha ile Pombo (sağda) Che ve eşi Aleida Marcha ile

'POMBO' ADINI DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE ALDI

Villegas Santa Clara Muharebesi'ne ve diğer savaşlara katıldı. 1965 yılında bir kez daha Che tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Küba gerillaları grubunda savaşmak üzere çağrıldı ve orada dünya çapında tanındığı "Pombo" takma adını aldı. Svahili dilinde "yaprak" anlamına gelir.

1966 ve 1967 arasında "Pombo", Che Guevara'nın Bolivya'da Ñancahuazu nehri bölgesinde kurduğu gerilla birliğine katıldı.

Villegas, 7 Ekim 1967'de Che'nin öldürüldüğü And ülkesinde gerilla grubuna saldırıdan sağ kurtulmayı başaran beş kişiden, üç Kübalı ve iki Bolivyalıdan, biriydi.

1967'den sonra Angola ve Nikaragua'da askeri danışman olarak görev alan Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Generali Villegas, Küba Cumhuriyeti Kahramanı ünvanı kazanmıştı.