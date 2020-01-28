Cezayir’de düşen savaş uçağının iki pilotu yaşamını yitirdi

Cezayir Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin doğrusunda eğitim sırasında düşen savaş uçağının iki pilotunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada uçağın Oum El Bouaghi Eyaleti’ne bağlı nüfus yoğunluğunun az olduğu Ain Zitoun köyüne düştüğü belirtildi.
AFP’nin haberine göre Rusya yapımı Sukhoi Su-30 tipi savaş uçağının düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
El-Nahar TV kanalı düşen uçağın Rus yapımı Su-30MKA olduğunu bildirdi. El-Nahar, Cezayir Hava Kuvvetleri envanterinde onlarca Su-30MKA savaş uçağı bulunduğunu kaydetti.