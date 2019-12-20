Cezayir Başbakanı istifa etti

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a istifasını sundu.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u yeni hükümet kurulana kadar başkanlık işlerini yürütmekle görevlendirerek, Cumhurbaşkanı Tebbun'a istifasını sundu.

Cezayir halkı 1999 yılından itibaren iktidarda olan eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın Şubat ayında yeniden adaylığını açıklamasının ardından büyük protesto gösterileri düzenlemiş ve gösterilerin ardından Buteflika Nisan ayında istifa etmişti.

Cezayir’de 12 Aralık'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Abdülmecid Tebbun’un kazandığı açıklanmıştı.

Halkın yoğun biçimde boykot ettiği seçimlere katılım oranı ise yüzde 40’ta kalmıştı.