'Ceyş'ül İslam'ın üst düzey lideri Resulayn'da öldürüldü'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cihatçı örgüt Ceyş-ül İslam'ın liderlerinden birinin öldürüldüğünü iddia etti.

ABD'nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından bir başka cihatçı örgüt liderlerinden birinin öldürüldüğü iddia edildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynaklarına dayandırılan bir habere göre, Ceyş-ül İslam'ın liderlerinden biri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Resulayn'da çıkan çatışmalar sırasında öldürüldü.

SOHR'un "Ceyş'ül İslam saflarında yer alan 257. Tugay'ın komutanı, SDG ile meydana gelen çatışmalarda öldürüldü” açıklamasında bulunduğu belirtildi.