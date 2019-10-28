Cenazede 'Irak'ı ABD ve İsrail karıştırıyor' iddiaları

Iraklı Şii grup Ehl El Hak'ın Cuma günü protestocular tarafından öldürülen komutanının cenazesinde konuşan liderler ABD ve İsrail'i suçladı

Iraklı Şii örgütlerden Asaib Ehl El Hak’ın Cuma günkü protestolar sırasında öldürülen komutanlarının cenaze töreni yapıldı.

Wissam El Alevi ve kardeşinin cenazesinde konuşan Iraklı Şii liderlerden Keys El-Kazali ölümlerden ABD ve İsrail’i sorumlu tuttu.

Cuma günü Güney Irak’ta yaralı olarak ambülansla hastaneye götürülürken, göstericiler tarafından ambülansta bulunan kardeşi ile birlikte öldürülen El Alevi, Asaib Ehl El Hak adlı Şii silahlı grubun önemli isimlerinden birisiydi.

El Alevi’nin yaralı olarak sedyede bulunduğu sırada kardeşinin protestocuların ambülansa girişini önleme çalıştığı görüntüler, Cuma günü yayınlanmıştı.

Protestolar, hükümet yanlısı silahlı grubun bölgedeki merkezini hedef almış, El Alevi burada yaralanmıştı.





Cenazede konuşan Ehl El Hak lideri Keys El Kazali, ABD ve İsrail’e dönük suçlamalarında, Irak’ta yaşanan gösterilere sızanların güvensizlik yaydığını ve kamu mallarına zarar verdiğini iddia etti. El Kazali, El Alevi ve kardeşinin öldürülmesi hakkında şöyle konuştu:

Bu dökülen kan, halkımızın nasıl bir komployla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Son yaşanan olay, Irak’ta bir ABD – Suudi – İsrail projesi olan Daeş (IŞİD) Tekfirci teröristlerinin yenilmesinde yeri olan kuvvetlerin komuta merkezine dönük bir saldırıdır.

İran resmi ajansı PressTV, konuyla ilgili haberinde Irak’taki Bedir Örgütü’nin (Bedir Tugayları) başındaki Hadi El Ameri’nin de Alyavi’nin ölümünden İsrail ve ABD’yi sorumlu tuttuğunu belirtirken, aynı cenazede yaptığı konuşmadan şu sözleri aktardı:

“İstikrara kavuşmuş bir Irak istemiyorlar, uyumsuzluk ve kaos yaratmak istiyorlar”

ASAİB EHL EL HAK

Asaib Ehl El Hak, Irak, Lübnan ve Suriye’de İran’la yakın ilişkiler içinde etkin olan bir Şii grup. Ehl El Hak, Suriye’de Lübnan Hizbullahı’yla birlikte Esad’a destek veren en önemli silahlı güç olarak görülüyor.

Irak’ta 2014’te oluşturulan Haşd-i Şaabi’nin (Halk Seferberlik Güçleri) içinde yer alan Ehl El Hak, 2008 yıllında Bedir Tugayları’ndan ayrılarak kurulmuştu. Haşd-i Şaabi, sünni IŞİD’in etkinliği karşısında yapılan birleşme çağrısıyla oluşturulmuştu.

Daha geriye gidildiğinde görülen ve not edilmesinde fayda olan bir nokta, 2003’teki işgal öncesinde Şii grupların Baas’a karşı silahlı etkinlik gösterdikleri ve bunların en güçlülerinden olan Bedir Tugayları’nın işgal sırasında ABD ile işbirliği yaparak, işgal sonrasında Bedir Örgütü adını alarak bir siyasal parti olarak işgal altındaki Irak’ta etkinliğini sürdürdüğü.

ABD işgal sırasında işbirliği yaptığı Şii grupların İran’la siyasi bağlarını, Irak’taki Şii toplumunun İran’la belirgin kültürel farklar taşıması nedeniyle hafife almış, ilerleyen yıllarda hem “yeniden yapılandırılan” Irak siyasetinde oluşan Şii ağırlığı, hem de İran etkisinin (Barzani’ye kadar yayılan) güç kazanması karşısında şaşkınlığa uğramıştı.

IŞİD’in ortaya çıkışındaysa Baas’ın (Saddam’ın) “gizli çalışmaya” geçmiş komutanları etkin olurken, bu sefer ABD ile işbirliği yapma sırası sünni mezhepçilere gelmişti.