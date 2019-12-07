Çelik’ten Yunanistan’ın S-300’leri aktive ettiği iddiasına yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın Girit’te S-300 füze savunma sistemlerini aktive ettiğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili konuştu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Çelik, Yunanistan'ın Girit'teki S-300'leri hazırladığı yönünde bir istihbarat ulaşıp ulaşmadığına ilişkin soruya bu şekilde teyitli bir bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

Çelik “Oraya savaş gemisi gönderip, bir takım füze sistemleri aktive edip, bununla ilgili ortaya tavır koymak Deniz Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücü karşısında sadece çocuk oyuncağı hükmündedir. Öyle bir sonuç alamazlar. Bu son derece basiretsiz bir yaklaşım olur” diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma için “önemli bir hamle” diyen Çelik “Yoğun gündem içinde biraz kayboldu. Türkiye’yi doğu Akdeniz’deki normal egemenlik alanımızın dışına itme projesi darmadağın oldu. Gaz güvenliğinin kilit ülkesi Türkiye’dir. Türkiye’nin husumet sebebiyle gazı kestiği doğal kaynağı engellediği görülmüş müdür? Bizim siyasi tarihimizde yok böyle bir şey” diye konuştu.

