Çekya ve Peru'da OHAL ilan edildi

Çekya ve Peru'da da yeni koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, olağanüstü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (KOVİD-19) yayılmasını engellemek amacıyla 24 Mart'a kadar ülke genelinde karantina uygulanacağını söyledi.

Karantina kapsamında, ülkede yaşayanlar evlerini sadece işe ve doktora gitmek, gıda, temizlik malzemesi ya da ilaç satın almak amacıyla terk edebilecek.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech da son verilere göre ülkede ikisi ağır 239 vakanın tespit edildiğini belirtti.

'15 GÜN GEÇERLİ OLACAK'

Peru'da da Ulusal Acil Durum ilan edildi. Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ulusun yaşamını olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ciddi durumlardan dolayı Bakanlar Kurulu'nda, ulusal acil durum ilan edilmesini kapsayan kararnameyi oy birliğiyle onayladık. 15 gün geçerli olacak bu önlem, halkımızın zorunlu olarak karantinada kalmasını kapsıyor" dedi.

Acil durumun geçerli olacağı süre zarfında gıda ve ilaç tedariğinin yapılacağını belirten Vizcarra, Peru Polisi ve Silahlı Kuvvetleri'nin kamu hizmetlerinin garanti altına alınması için gerekli önlemleri alacağını söyledi.