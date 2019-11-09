CDC'den elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebine ilişkin açıklama

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede akciğer hastalığı nedeniyle ölümlere sebep olan e-sigarada bulunan zararlı maddenin bulunmuş olabileceğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede e-sigaradan kaynaklanan ölümlere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, elektronik sigaralarda kullanılan vitamin E asetat adlı kimyasal katkı maddesinin, ülkede yaygınlaşan akciğer hastalıklarının sebebi olabileceği kaydedildi.

CNN'de yer alan habere göre, 10 eyalette 29 hastadan alınan örnekler üzerinde yapılan testlerde vitamin E asetat maddesinin bulunduğu belirtildi.

CDC'den Dr. James Pirkle, vitamin E asetatın "aşırı derecede yapışkan" olup akciğerlere ulaştıktan sonra oradan çıkmadığını kaydetti.

CDC Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anne Schuchat, vitamin E asetat'a ilişkin "Bu önemli bir buluş. Çok güçlü bir veri yakaladık" açıklamasında bulunurken, bunun diğer bileşenleri devre dışı bırakmadığını, ancak yeni bulguların önemli olduğunu belirtti.

CDC tarafından en son 5 Kasım'da açıklanan verilere göre, Alaska haricindeki eyaletlerde görülen ve e-sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı 2 bin 51'i bulmuş, en az 40 kişi de yaşamını yitirmişti.