Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Burada saldırıyı yapan rejimdir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Hedefimiz Rusya değildir. Burada saldırıyı yapan rejimdir, bizim de sabrımızın bir sınırı vardı, karşılığını verdik' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için geldiği Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib'de yaşananlara ilişkin konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler de bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulmasıdır."

"İdlib'de hedefimiz Rusya değildir. Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Askerlerimize saldıran rejimdir. Sabrımızın sınırı vardı en son 8 şehidimiz olduktan sonra karşılığını verdik."

"Rejim saldırganlığına devam ederse burada durmayız. Kat kat cevabını verdik 70'ten fazla rejim unsurunu etkisiz hale getirdik. İnsani dramı durdurma için ne gerekiyorsa bunu da yapmamız lazım.''