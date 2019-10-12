Çavuşoğlu NYT'ye yazdı: Kürt düşmanı değiliz, Suriyelilerin evine dönmesine yardımcı olacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun New York Times'ta 'Türkiye neden Suriye'yle savaşıyor' başlıklı bir makalesi yayımlandı. 'Yanlış anlaşılmaları açıklamak istiyorum. Kürt düşmanı değiliz' diyen Çavuşoğlu, harekatla birlikte Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin 'evlerine dönmelerine yardımcı olacaklarını' savundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Times'ta yayımlanan 'Türkiye neden Suriye'yle savaşıyor' başlıklı makalesinde "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelen tehdidi ortadan kaldıracağını ve Suriyeli göçmenlerin evlerine dönmelerine yardımcı olacaklarını" savundu.

Yazıda "Harekatı terörist gruplardan gelen tehdide karşı ulusal güvenliği korumak için başlattık" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriyeliler artık evlerine dönmek istiyorlar. Yeterince acı çektiler. Biz, milyonlarca Suriyeli'nin evlerine dönebilmeleri için barışçıl şartlar oluşmasına yardımcı olmak için öncülük yapıyoruz. Bu süreç uluslararası hukuka uygun olmalı ve Birleşmiş Milletler'le koordinasyon içinde yapılmalı. Suriye farklı etnik kimlikleri barındıran bir ülke. Suriye'de siyasi çözüm bulunana kadar, yaşayabilir ve herkesin temsil edildiği yerel yönetimler oluşturulmalı."

'YANLIŞ ANLAŞILMALARI AÇIKLAMAK İSTİYORUM, KÜRT DÜŞMANI DEĞİLİZ'

ABD basınının Türkiye'yi "Kürt düşmanı" olarak lanse etmesinin "üzücü" olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle yazdı:

"Yanlış anlaşılmaları açıklama zorunluluğu hissediyorum. Harekatı terörist gruplardan gelen tehdide karşı ulusal güvenliği korumak için başlattık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelen tehdidi ortadan kaldırarak Suriyelileri özgürleştireceğiz. ABD'li güvenlik bürokrasisi bu grupla (PYD/YPG) bağlantısını kesemedi. Hem de bu Amerikalı yetkililerin, hatta Savunma Bakanı'nın da, Suriye Demokratik Güçleri'nin merkezini oluşturan PYD/YPG'nin, PKK'dan ayrılamaz olduğunu kabul etmesine rağmen oldu. Amerikalı muhataplarımızla bu grupların sınır bölgemizden uzaklaştırılması gerektiğinde anlaşmış gibi görünüyorduk. Ağustos ayında yapılan askeri görüşmelerde, PYD/YPG'nin temizlendiği bir güvenli bölge oluşturma kararlılığıyla sonuçlanmıştı. Ama ABD'nin bize yardım etmediği ve zaman kazanmaya çalıştığı izlenimini edindik ve bu sırada terör örgütü Suriye'nin derinlerine doğru inmeye devam etti. PYD/YPG kendisini dünyaya IŞİD'le mücadele eden grup olarak tanıtmış olabilir ama kazdığı tünellerden PKK'ya patlayıcı temin ediyor. Ayrıca bazı IŞİD militanlarını Türkiye'ye doğru sürdüğünü de ortaya çıkardık."

'PYD ŞANTAJ YAPIYOR'

PYD'nin, kendileri olmadan IŞİD'le mücadelenin güç kaybedeceğini söylemesini "uluslararası topluma yapılan bir şantaj" olarak niteleyen Çavuşoğlu, "Bu gaddar teröristlerle (IŞİD) olan mücadele, özellikle müttefiklerimiz yanımızda durur ve bizimle iş birliği yaparlarsa, zayıflamaz. IŞİD'e karşı sahaya asker gönderen tek ülke biziz" dedi.