Çavuşoğlu, Maas’a Twitter’dan yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatını eleştiren ve Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı’na yanıt verdi.
Çavuşoğlu, Maas’ın mesajına verdiği yanıtta “Sevgili Heiko Maas, Türkiye’yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye’ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir” dedi.
Lieber @HeikoMaas, ich freue mich auf Deinen Besuch in der Türkei. Du bist uns immer willkommen. Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wer die Türkei belehrt, muss mit einer entsprechenden Antwort rechnen. https://t.co/fhCa1FV1Nk
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 24, 2019