Çavuşoğlu, Maas’a Twitter’dan yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıklayan ve Suriye’ye yönelik askeri harekatı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Maas’a Twitter’dan yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatını eleştiren ve Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı’na yanıt verdi.



Çavuşoğlu, Maas’ın mesajına verdiği yanıtta “Sevgili Heiko Maas, Türkiye’yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye’ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir” dedi.