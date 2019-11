Çavuşoğlu Brüksel'de Pompeo ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'li mevkidaşım Mike Pompeo'yla Brüksel'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington ziyareti sonrası gündemimizdeki konuların takibini yaptık" dedi.

Met w/my counterpart @SecPompeo of the #US in Brussels.Followed up issues on our agenda after President @RTErdogan's visit to Washington. pic.twitter.com/SrqnRud2LF

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 20, 2019