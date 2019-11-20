Çavuşoğlu: AP Başkanı görüşmenin içeriğini çarpıttı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Brüksel'de görüştüğü AP Başkanı Sassoli'nin görüşmenin içeriğini çarpıttığını ileri sürdü. Çavuşoğlu ‘Yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaştı’ iddiasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından AP Başkanı Sassoli yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu'na AB'nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna harekatını güçlü bir biçimde kınadığını yinelediğini söyledi. Harekatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgede güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını belirten Sassoli, görüşmede AP’nin mülteci krizine odaklandığını ancak savaştan kaçan insanların siyasi kazanç ya da AB’ye baskı için kullanılmasını da kabul etmeyeceğini vurguladığını belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de devam eden “yasadışı” faaliyetlerini ve AP’nin Kıbrıs’la dayanışmasını da gündeme getirdiğini belirten Sassoli, iki tarafın da tüm bu meselelere çözüm bulunmasında diyalogun esas olduğu konusunda anlaştığını yazdı.

Çavuşoğlu ise Sassoli’nin görüşmede dile getirmediği hususları gerçekmiş gibi yazdığını iddia etti.

Twitter'dan Sassoli’nin mesajına yanıt veren Mevlüt Çavuşoğlu “Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum” dedi.