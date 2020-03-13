Casuslukla suçlanan avukata tahliye

Casusluk iddiasıyla geçen yıl tutuklanan, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne hukuki danışmanlık hizmeti veren Yılmaz S. davasından Ankara'da görülen ilk duruşmadan tahliye kararı çıktı. Avukat altı aydır tutukluydu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da izlediği duruşmada beyanların tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, savcının tutukluluk halinin devamı talebine rağmen Yılmaz S. ve N.G.Ş.'nin yurtdışı yasağıyla tahliyelerine karar verdi. Bir sonraki duruşma 22 Nisan'da yapılacak.

Yılmaz S.'nin avukatlarından CHP eski milletvekili Hüseyin Akgün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Yılmaz S.'ye medyada aylardır yargısız infaz yapıldığını belirterek tahliye kararıyla açık bir haksızlığın sona erdiğini söyledi.

Yılmaz S.'nin avukatlarından Levent Kanat da Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, müvekkilinin akşam saatlerinde Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyesini beklediklerini söyledi.

Yandaş basının aylardır yargısız infaz ederek, 'casus avukat Yılmaz S.' diye damgaladığı dostumuz ve meslektaşımız Av. Yılmaz Sunar bugün Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada tahliye oldu. Böylece açık bir haksızlık sona erdi.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) March 12, 2020

Yılmaz S.'nin avukatlarından Levent Kanat da Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, müvekkilinin akşam saatlerinde Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyesini beklediklerini söyledi.

Yılmaz S. Ankara’da 17 Eylül 2019 tarihinde gözaltına alınmış ve hemen ardından 23 Eylül’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.