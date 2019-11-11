Çalışanların gözünden Nusret: Kendini Tony Montana sanıyordu

Nusr-Et markasıyla ünlenen Nusret Gökçe'nin ABD'deki restoranının eski çalışanları Gökçe'nin kendisini mafya babası karakteri Tony Montana zannettiğini söyledi.

Nusret Gökçe'nin ABD'deki eski çalışanları, ABD'li gazete New York Daily News'a açıklamalarda bulundu.

Haksız yere işten kovuldukları gerekçesiyle Nusret'e dava açan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş adlı eski çalışanlar, Nusret'in işçilere diktatör gibi davrandığını ve ülkedeki yerel kanunları hiçe saydığını dile getirdi.

Müşterinin çok olduğu akşamlarda restoranın 130 bin dolar ciro yaptığını belirten eski çalışanlar, yönetimin kendilerine ne kadar bahşiş toplandığını bildirmediğini, onun yerine haftalık kendilerine 2 bin - 2 bin 500 dolar civarında çek verildiğini ve bahşişlerin de buna dahil olduğunu söylediler. ABD'de bahşiş dağıtımının genelde şeffaf yöntemlerle yapıldığını belirten işçiler, Nusret'in böyle bir yola başvurmadığını ve restoran yönetiminin bahşiş dağıtımının "özel" olduğunu savunduğunu bildirdi.

'TONY MONTANA HAVALARINDAYDI'

Nusret'in Scarface (Yaralı Yüz) filmine karşı bir takıntısı olduğunu belirten işçiler, kendisini filmin mafya babası karakteri Tony Montana (Al Pacino) zannettiğini ve o havalara büründüğünü aktardı.

İşçiler, Nusret'in çalışanlarını sürekli aşağıladığını ve çalışanların üniversite diplomalarıyla dalga geçtiğini de sözlerine ekledi.