Bütçe fazlası veren Almanya'da 8 milyon kişi devlet yardımı alıyor

Almanya'da gıda yardımı alanların sayısında önceki yıllara göre artış yaşandığı belirtildi. Buna göre, çoğu emeklilik yaşında 8 milyon kişi, devlet yardımlarına bağlı yaşıyor.

Almanya'da çoğu emeklilik yaşında olan 8 milyon kişinin, devlet yardımlarına bağlı yaşamak zorunda kaldığı öğrenildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, pek çok emekli ya da emeklilik yaşında olan vatandaş, gıda yardımı alarak yaşıyor. Sayının son yıllarda gittikçe arttığı belirtilirken, habere göre yoksullar, kamu yararına çalışan Tafel gibi kurumlardan gıda yardımı alarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Muhtaç durumdaki yaşlı insanların sayısında yüzde 20 artış yaşandığı söylenirken, ücretsiz ya da küçük bir ücret karşılığında ihtiyacı olanlara gıda yardımı dağıttığı belirtilen Tafel'in kurucularından Sabine Werth, bunun sebebinin sadece düşük emekli maaşları olmadığını dile getiriyor. Werth'e göre, son yıllarda burada doğan bebek sayısı yüksek olmasına rağmen, Berlin oldukça yaşlı bir nüfusa sahip.

Tafel'i ziyaret edenlerin yüzde 30'unun emeklilik çağında olduğu belirtilen haberde, röportaj yapılan ve yıllarca fizyoterapist olarak çalıştığını söyleyen Atilla Lusthoff da erken emekli olup yardım alanlar arasında. 360 Euroluk emekli maaşıyla ayın sonunu getirmekte zorlandığını belirten Lusthoff, süpermarket önünde yardım toplayarak yaşamını sürdürmeye çalıştığını anlatıyor.