Burukina Faso’da cami saldırısı: 16 kişi yaşamını yitirdi

Burukina Faso güvenlik kaynakları, bir camide ibadet sırasında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 16 kişinin öldüğünü ve iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Burukina Faso yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz bir silahlı saldırgan, ülkenin kuzeyindeki Oudalan ilindeki Salmossi köyünde bir caminin içinde ateş açtı.

Saldırı sonucu 16 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi ağır yaralandı.

Burkina Faso son dört yıldır cihatçı ayaklanmayla mücadele ediyor. Eski Fransız kolonisindeki saldırıların çoğunluğu, 500'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan Ansarul İslam ve JNIM (İslam ve Müslümanları Destekleme Grubu) adlı cihatçı gruplar tarafından gerçekleştiriliyor.

Batı Afrika ülkesinde cihatçılar hem yeterince muhafazakar olmadığını düşündükleri müslümanları hem de hıristiyanları hedef alıyorlar. Temmuz ayında, cihatçıların kuzeydeki Diblou kasabasındaki bir Hıristiyan kilisesine saldırması sonucu 15 kişi öldü.