Burkina Faso'da Protestan Kilisesi'ne saldırı: 24 ölü, 18 yaralı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bulunan Pansi Köyü'ndeki bir Protestan Kilisesi'ne dün silahlı saldırı düzenlendi.
AFP'ye konuşan Burkina Faso ordusundan Albay Salfo Kabore, "Yagha bölgesindeki Pansi köyünde bir grup silahlı terörist, barışçıl köy sakinlerine planlı bir saldırı gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.
Kabore, saldırıda 24 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını kaydetti.
Güvenlik yetkilileri, saldırının kilisenin pazar ayini sırasında gerçekleştiğini bildirdi.
Saldırıdan kurtulanların köyün yakınındaki Sebba kasabasına sığındığı belirtildi.
Ülkede 2015'ten bu yana gerçekleşen silahlı saldırılar sonucunda 750'ye yakın kişi yaşamını yitirirken, 600 bine yakın kişi evlerini terk etti.