Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 14 kişi yaşamını yitirdi

Burkina Faso'da bir kiliseye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da Hantoukoura'daki Protestan kilisesine kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Doğu Bölgesi Valisi Albay Saidou Sanou, saldırıda bir rahip dahil 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Vali Sanou, güvenlik güçlerinin saldırının yapıldığı bölgeye operasyon düzenlediği bilgisini paylaştı.

7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR

Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.