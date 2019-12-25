Burkina Faso'da cihatçı saldırı: 31'i kadın 35 sivil öldü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da, cihatçı militanlarca gerçekleştirilen, bir askeri üs ve bir kasabayı hedef alan iki saldırıda en az 35 sivil yaşamını yitirdi.
Hükümet sözcüsü, yaşamını yitiren sivillerin 31'inin kadın olduğunu kaydetti.
Saldırıda 7 asker yaşamını yitirirken, toplam 80 militan öldürüldü.
Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.
Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, iki gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
Ülkede son dört yılda cihatçı saldırılar sonucunda en az 700 kişinin öldüğü belirtiliyor.