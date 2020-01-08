Brüksel'e giden Serrac AB yetkilileriyle görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac, Brüksel'de AB yetkilileriyle görüştü. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Serrac'a Libya'da 'askeri bir çözüm olmadığını' ve Türkiye ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının 'hukuka aykırı' olduğunu söylediğini belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac bugün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Serrac ile görüşen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Libya'da ateşkes için çağrı yaptıkları belirtildi.



Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Serrac'a Libya'da "askeri bir çözüm olmadığını" söylediğini belirtti.

Michel ayrıca Serrac'a Türkiye ile yapılan deniz sınırları anlaşmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediğini ifade etti. Michel anlaşmanın "üçüncü devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini" söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise "Libya'nın vekalet savaşları sahnesine dönüşmesini önlemek istiyoruz. Libya ikinci Suriye haline gelemez. Bu yüzden hızla siyasi süreç, etkili bir ateşkes anlaşması ve silah ambargosu başlatmalıyız" diye konuştu.

İTALYAN MEDYASI: 'SERRAC İLE HAFTER ROMA'DA BULUŞACAK'

Öte yandan İtalyan Repubblica gazetesinde yer alan haberde Libya'da çatışan taraflardan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşeceği belirtildi.

