Brüksel'de İngiltere bayrakları AB kurumlarından indirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ndeki İngiltere bayrakları indirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ndeki İngiltere bayrakları, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından önce sessiz biçimde indirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, AB yetkilileri, dün akşam saatlerinde, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti.

Aynı şekilde, AB Konseyi'ndeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma (Brexit) kararı almıştı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak.