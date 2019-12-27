Brezilya’da faşist çete komedi dizisinin ofisini bombaladı

Brezilya’da silahlı bir faşist çete, ‘dini değerlere hakaret ettiği’ gerekçesiyle komedi dizisi çeken yapımcıların ofisini bombaladı.

Brezilya'da kendisine "Büyük Brezilya Entegralist Ailesi Halkın Milliyetçi İsyanının Komutanlığı" adını veren faşist bir çete, Rio de Janeiro'daki komedi grubu Porta dos Fundos'un ofisine yangın bombaları ve molotof kokteylleriyle saldırı düzenledi.

Faşist çete 24 Aralık'ta düzenlediği saldırının ardından yayınladığı videoda, hedef aldıkları komedyenlerin "dini değerlere hakaret eden kültürel Marksist militanlar grubu” olduğunu söyledi.

Saldırıya yanıt olarak, Porta dos Fundos sanatçıları, daha birleşik, daha güçlü, daha ilham verici ve kendinden emin olacaklarını ifade edeceklerini açıkladı.

KOMEDİ DİZİSİNİN YAYINDAN KALKMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Faşist çete, komedyenleri "Mesih'in İlk Günahı" adlı komedi filmi yüzünden hedef aldı.

Sosyal medyadan sanatçılara homofobik saldırılara ek olarak, yaklaşık 2 milyon kişi “Hıristiyanları rahatsız ettiği için” Porta dos Fundos'un filminin yayından kaldırılması için bir dilekçe imzaladı.

Geçen hafta, Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da görülen davalarda sansür talebi reddedilmişti.

19 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nin bir komisyonu, bir Netflix temsilcisinin Porta dos Fundos’un filmi hakkında "açıklamalar" sunmak için bir oturuma katılmasını istedi.

Ayrıca, Rio de Janeiro Cumhuriyet Savcılığı, “Mesih'in İlk Günahı”nın yayından kaldırılmasının yanı sıra 400 bin ABD Doları tazminat talep ediyor.

Faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, Porta dos Funds'un Noel özel şovunu "çöplük" diye niteledi ve film yapımcılarının "Brezilya toplumunu temsil etmediğini" öne sürdü.