Brezilya’da Bolsonaro'ya karşı 'koronavirüs' eylemi

Brezilya'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs salgınına yönelik yaklaşımını balkonlar ve camlarda tencere tava çalarak protesto etti.
Özellikle Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da milyonlarca Brezilyalı, ışıkları yakıp söndürerek Bolsonaro'nun istifasını istedi.
Protesto, Bolsonaro'ya karşı en büyük eylem olarak kayda geçti.
Brezilya'da şu ana kadar iki bakan dahil olmak üzere 500 kişide KOVİD-19 vakası görülürken, hastalık nedeniyle dört kişi yaşamını yitirdi.
Bolsonaro, koronavirüs salgınına önlem almayı "histeri" ve "fantazi" olarak niteleyerek reddetmişti.
O panelaço contra @jairbolsonaro também aconteceu no bairro dos Barris, no centro antigo de Salvador. pic.twitter.com/EpXKIeQuXk
— Lula Bonfim (@lulabonfim) March 18, 2020