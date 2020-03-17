Brezilya koronavirüsle mücadele için Kübalı doktorları işe alacak

Brezilya, yeni koronavirüsle mücadele için ülkedeki Kübalı doktorlar başta olmak üzere daha fazla doktora görev vermeye hazırlanıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüsle mücadele için daha fazla doktora görev verileceğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, 2018 sonunda Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Küba'yla diplomatik kriz yaşaması nedeniyle askıya aldığı sağlık programı kapsamında çalışan Kübalı doktorlara da yeniden görev verilmesi planlanıyor.

Sağlık bakanlığı yetkilileri, öncelikli olarak Brezilyalı doktorların görevlendirileceğini, daha sonra ise yaklaşık bir buçuk yıldır ülkede görev yapmayan Kübalıları yeniden göreve getirmeye çalışacaklarını bildirdi.

Brezilya'da görev yapan yaklaşık 9 bin Kübalı doktor, Kasım 2018'de ülkedeki sağlık programının askıya alınmasının ardından Küba'ya dönmüştü. Bir sağlık bakanlığı yetkilisi, bin 800 Kübalı doktorun hala Brezilya'da yaşadığını ve görev verilmeye uygun olduğunu söyledi.

Yetkili, mezuniyete yakın tıp öğrencilerinin de koronavirüse karşı göreve çağrılabileceğini sözlerine ekledi.